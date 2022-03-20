"Поприветствовали" так, что танки гусеницы потеряли": на Черниговщине защитники уничтожили вражескую технику (фото)

Оккупанты снова потеряли свою технику.
На Черниговском направлении украинские защитники уничтожили вражескую технику.
Об этом сообщает Оперативное командование "Север".
"Очередная порция оккупантов вместе с техникой уничтожена на одном из направлений Черниговщины. "Поприветствовали" так, что танки гусеницы потеряли. Верьте в своих защитников! Вместе к победе!", — говорится в сообщении.
Напомним, над Винницкой областью Вооруженные силы Украины сбили российскую ракету.
Также в Луганской области украинские защитники уничтожили склад с боекомплектом и топливом российских оккупантов. Также удалось уничтожить военную технику захватчиков.
Читайте также:
- Белорусские военные не хотят воевать в Украине и ищут пути, как лучше сдаться в плен — Минобороны
- В Харьковской области задержаны шпионы
- В Днепре прокуратура передала ВСУ изъятые медикаменты на сумму свыше 9 млн гривен