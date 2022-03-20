"Поприветствовали" так, что танки гусеницы потеряли": на Черниговщине защитники уничтожили вражескую технику (фото)

"Поприветствовали" так, что танки гусеницы потеряли": на Черниговщине защитники уничтожили вражескую технику (фото)

Оккупанты снова потеряли свою технику.

На Черниговском направлении украинские защитники уничтожили вражескую технику.

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Об этом сообщает Оперативное командование "Север".

"Очередная порция оккупантов вместе с техникой уничтожена на одном из направлений Черниговщины. "Поприветствовали" так, что танки гусеницы потеряли. Верьте в своих защитников! Вместе к победе!", — говорится в сообщении.

Напомним, над Винницкой областью Вооруженные силы Украины сбили российскую ракету.

Также в Луганской области украинские защитники уничтожили склад с боекомплектом и топливом российских оккупантов. Также удалось уничтожить военную технику захватчиков.

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