Закрытое небо: "Уральские авиалинии" отправляют часть работников в простой

Российская компания надеется снизить издержки.

Из-за санкций Европы и США по закрытию воздушного пространства для России, а также ограничения на использование самолетов, авиакомпания РФ "Уральские авиалинии" отправляет часть работников в простой.

Об этом пишет РБК.

В компании заявили, что таким образом хотят снизить издержки, чтобы продолжать работу.

"Уральские авиалинии" отправят часть сотрудников, включая пилотов и бортпроводников, в вынужденный простой по не зависящим от работодателя причинам", — говорится в сообщении.

Напомним, Евросоюз и США официально закрыли воздушное пространство для российских самолетов из-за войны в Украине.

Читайте также: