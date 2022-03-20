В Херсонской области мирный житель подорвался на мине

Российские оккупанты терроризируют местных жителей Музыковки.

Во временно оккупированном Музыковском обществе (Херсонская область) погиб местный житель – взорвался на мине. На территории общины обнаружили восемь неразорванных снарядов. Повреждены как минимум 16 домов.

О ситуации в обществе по состоянию на 20 марта сообщила в Facebook секретарша Музыковского сельского совета Людмила Погребная.

"Оккупанты уничтожили и забрали технику местных фермеров и предприятий. Ведут себя агрессивно и непредсказуемо. Ходили по домам. Ночью "патрулируют" на отжатых автомобилях. В Музыковке в последние дни были слышны автоматные очереди в центре, и на бывшей ферме", — написала Людмила.

Напомним, на временно оккупированных территориях Херсонской области оккупанты терроризируют местное население. Речь идет о жителях городов Новая Каховка, Таврийск и Каховка. Накануне жители Херсона вышли на мирный митинг против российской оккупации.

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