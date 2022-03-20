У Херсонській області мирний житель підірвався на міні

У Херсонській області мирний житель підірвався на міні

Російські окупанти тероризують місцевих жителів Музиківки.

У тимчасово окупованій Музиківській громаді (Херсонська область) загинув місцевий житель – підірвався на міні. На території громади знайшли вісім нерозірваних снарядів. Пошкоджено як мінімум 16 будинків.

Про ситуацію у громаді станом на 20 березня повідомила у Facebook секретарка Музиківської сільської ради Людмила Погрібна.

"Окупанти знищили та забрали техніку місцевих фермерів та підприємств. Поводять себе агресивно та непередбачувано. Ходили по хатам. Вночі "патрулюють" на віджатих автомобілях. У Музиківці останніми днями було чути автоматні черги в центрі, і на колишній фермі", - написала Людмила.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Херсонської області окупанти тероризують місцеве населення. Йдеться про жителів міст Нова Каховка, Таврійськ та Каховка. Напередодні жителі Херсона вийшли на мирний мітинг проти російської окупації.

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