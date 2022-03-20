Байден збирається відвідати Європу, але візит до України "не на порядку денному"

Байден збирається відвідати Європу, але візит до України "не на порядку денному"

Він проведе зустрічі з усіма партнерами та союзниками США.

Президент США Джо Байден не відвідає Україну у рамках своєї поїздки до Європи.

Про це заявила постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд у неділю, 20 березня.

US Ambassador to the UN Linda Thomas-Greenfield says that President Biden visiting Kyiv on his upcoming European trip is "not on the table."



"This is a country at war. I can't imagine that would be on the table." pic.twitter.com/lYoTVaLUZm — Justin Baragona (@justinbaragona) March 20, 2022

"Наскільки я знаю, це не на порядку денному. Президент збирається відвідати Європу, він проведе зустрічі з усіма нашими партнерами та союзниками. Я не чула нічого про можливий візит президента в Україну… Ця країна охоплена війною, я не можу уявити, щоб такий візит був на порядку денному", - зазначила вона.

Нагадаємо, що попри бойові дії та обстріли столиці російськими окупаційними військами до Києва приїхали глави урядів Польщі, Чехії та Словенії і зустрілися з президентом Володимиром Зеленським. Іноземні гості наголосили, що вражені непохитністю українців у війні з ворогом, а тому готові і далі підтримувати український народ у боротьбі за незалежність і свободу та допомагати Україні зброєю та санкціями проти Росії. Оскільки українці борються не тільки за себе, а й за всю Європу.

До Києва приїхали глави урядів Польщі, Чехії та Словенії і зустрілися з Володимиром Зеленським

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