В соцсетях активизировались российские боты, желающие рассорить украинцев — СНБО

Украинцев призвали проверять информацию, распространяемую в социальных сетях.

В социальных сетях активизировались российские боты, целью которых является рассорить украинцев и дестабилизировать ситуацию в стране.

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Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

"Просим обратить внимание, что некоторые публикации приводят к дестабилизации и неуместным расколам, раскалывающим страну! Появилось огромное количество дезинформационных публикаций и фейковых вбросов, разгоняемых российскими сетями ботов. Все они имеют одну цель — рассорить украинцев. Чтобы победить врага мы должны объединиться в информационной войне и работать на благо победы Украины! Просим: проверяйте информацию, будьте бдительны с анализом публикаций и не спешите с выводами", - говорится в сообщении.

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