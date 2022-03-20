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В соцсетях активизировались российские боты, желающие рассорить украинцев — СНБО

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В соцсетях активизировались российские боты, желающие рассорить украинцев — СНБО

pixabay.com

Украинцев призвали проверять информацию, распространяемую в социальных сетях.

В социальных сетях активизировались российские боты, целью которых является рассорить украинцев и дестабилизировать ситуацию в стране.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

"Просим обратить внимание, что некоторые публикации приводят к дестабилизации и неуместным расколам, раскалывающим страну! Появилось огромное количество дезинформационных публикаций и фейковых вбросов, разгоняемых российскими сетями ботов. Все они имеют одну цель — рассорить украинцев. Чтобы победить врага мы должны объединиться в информационной войне и работать на благо победы Украины! Просим: проверяйте информацию, будьте бдительны с анализом публикаций и не спешите с выводами", - говорится в сообщении. 

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