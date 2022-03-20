Закрите небо: "Уральські авіалінії" відправляють частину працівників у простій

Російська компанія сподівається знизити витрати.

Через санкції Європи та США щодо закриття повітряного простору для Росії, а також обмеження на використання літаків, авіакомпанія РФ "Уральські авіалінії" відправляє частину працівників у простій.

Про це пише РБК.

У компанії заявили, що таким чином хочуть знизити витрати, щоб продовжувати роботу.

"Уральські авіалінії" відправлять частину співробітників, включаючи пілотів і бортпровідників, у вимушений простій з причин, що не залежать від роботодавця", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Євросоюз та США офіційно закрили повітряний простір для російських літаків через війну в Україні.

Читайте також: