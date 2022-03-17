Кватирка в Європу захлопнулася: сербська авіакомпанія скасувала рейси до Москви

Авіаперевізник Air Serbia донедавна давав росіянам можливість відвідати європейські країни.

Сербська авіакомпанія Air Serbia скасувала всі рейси “Москва - Белград”. Пасажири, які придбали квитки почали отримувати повідомлення про скасування рейсів.

Про це повідомляє Центр транспортних стратегій (ЦТС).

Раніше сербський авіаперевізник подвоїв кількість прямих рейсів з Москви до Белграда - до 15 на тиждень.

Сербія не є членом ЄС і відмовилася запроваджувати санкції проти Росії, а її літаки можуть вільно перетинати повітряний простір ЄС. Це зробило балканську країну єдиним європейським повітряним коридором, який залишився відкритим для росіян.

Хвиля обурення через заробіток на цих авіаперельотах змусила президента Сербії заявити, що Air Serbia на тлі західних санкцій щодо Росії та тиску з боку європейської спільноти скоротить кількість рейсів до РФ, повернувши їх до попереднього рівня. Але такий крок також наштовхнувся на критику через збагачення на тлі страждань мільйонів українських громадян.

За інформацією ЦТС, у середу, 16 березня, на сайті сербського перевізника неможливо було придбати квиток на московські рейси.

Нагадаємо, після того, як країни Євросоюзу закрили повітряний простір для літаків, що належать російським компаніям та навіть приватним особам, для польотів до Європи росіяни використовували авіакомпанію Air Serbia, яка здебільшого є державною.

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