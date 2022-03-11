Повітряна ізоляція Росії: не летять літаки, заборонено пересадки

Казахська авіакомпанія скасовує російські рейси, а турецька — запроваджує обмеження для росіян.

Після того, як у багатьох країнах світу через вторгнення РФ до України, закрили повітряний простір для російських літаків, користуватися авіатранспортом росіянам стало проблематично. Відтепер громадянам РФ стане складніше потрапити також до Казахстану та здійснити пересадку на інший рейс у Туреччині.

Як повідомили у пресслужба казахського авіаперевізника “Ейр Астана” через припинення страхового покриття комерційних польотів авіарейси в Росію та з Росії будуть скасовані.

Авіакомпанія просить пасажирів скасованих рейсів звертатись за місцем придбання квитка для повернення коштів у повному розмірі. Коли буде відновлено авіасполучення не повідомляється.

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Тим часом турецька авіакомпанія Turkish Airlines з 10 березня призупинила продаж квитків росіянам на рейси з Туреччини до третіх країн. "В даний час оформлення квитків можливе тільки з вильотом/прильотом із РФ", – йдеться у повідомленні авіаперевізника.

Окремий квиток на літак Turkish Airlines з Туреччини до іншої країни поза Росією росіянам купити не можна.

У російській Асоціації туроператорів це пояснюють блокуванням російських банківських карток систем Visa і Mastercard.

Turkish Airlines не повідомляє про терміни дії нововведень, застерігаючи, що вони діють до особливого повідомлення.

Нагадаємо, турецька авіакомпанія Pegasus Airlines вирішила на деякий час скасувати авіарейси до Росії.

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