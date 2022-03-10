Турецька авіакомпанія Pegasus Airlines призупинить рейси до Росії

Літаки не будуть літати до РФ від 13 до 27 березня.

Турецька авіакомпанія Pegasus Airlines вирішила на деякий час скасувати авіарейси до Росії.

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Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Як йдеться в повідомленні, рейси будуть скасовані від 13 до 27 березня. У Pegasus Airlines пояснили, компанія вирішила призупинити польоти до РФ через операційні ризики, пов'язані зі страхуванням, лізингом, експлуатацією та обслуговуванням рейсів до Росії та з неї.

"У зв'язку з операційними ризиками усі наші рейси до Росії та з неї тимчасово припинені від 13 березня 2022 року (включно) до 27 березня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше один з найбільших туроператор Росії Anex Tour скасував усі закордонні авіарейси. Туроператор призупинив перевезення росіян за закордонними напрямками через ризик арешту літаків.

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