Burger King призупиняє роботу в Росії

Компанія також поставила на паузу інвестиції в РФ.

Глобальна мережа ресторанів швидкого харчування Burger King вирішила призупинити роботу своїх ресторанів у Росії.

Про це пише "Интерфакс".

Компанія призупинила підтримку мережі ресторанів на території РФ. Йдеться про рівень операцій, маркетингу та ланцюга постачання. Окрім того, Burger King поставив на паузу подальші інвестиції до Росії.

Зауважимо, що глобальна мережа в РФ не має власних ресторанів. Франшизу Burger King використовувало місцеве підприємство "Бургер Рус". Загалом у країні є 800 ресторанів Burger King.

Нагадаємо, 8 березня стало відомо, що мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's призупиняє свою роботу в Росії та закриває 850 своїх закладів.

Окрім того, 10 березня стало відомо, що найбільша у світі онлайн-платформа для пошуку автомобільних попутників BlaBlaCar припиняє розвиток бізнесу в Росії.

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