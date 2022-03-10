Працювати в Росії відмовились понад 100 компаній.
Німецька компанія-виробник одягу Hugo Boss зупинила всі продажі в Росії у відповідь на агресію проти України.
Про це повідомили в компанії.
"Через конфлікт, що триває, компанія HUGO BOSS вирішила тимчасово призупинити власну роздрібну торгівлю в Росії", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад сотня компаній. ТСН.ua публікує повний список.
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