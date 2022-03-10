Crocs зупинила роботу в Росії

Носіть лапті!
Компанія Crocs оголосила, що прийняла рішення зупинити онлайн та роздрібні продажі, а також ввезення взуття в Росію через вторгнення до України.
Про це йдеться в заяві компанії.
"Crocs спустошена трагічною війною в Україні та солідарна з тими, хто постраждав від цієї гуманітарної кризи та переживає її", - повідомили в Crocs.
Однак компанія продовжить платити зарплату персоналу в Росії.
Crocs також зробила пожертву ЮНІСЕФ. Кошти підуть на допомогу Україні.
Нагадаємо, що працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад сотня компаній. ТСН.ua публікує повний список.
Читайте також:
- Війна в Україні на шпальтах іноземних ЗМІ: бомбардування Маріуполя заполонило обкладинки світової преси (фото)
- Кожен українець може протистояти агресії РФ: вступив в силу закон, який дозволяє цивільним зі зброєю знищувати окупантів
- Росія залучає приватні охоронні фірми до війни з Україною: полонений зізнався, що мав отримати $2000