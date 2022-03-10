Crocs зупинила роботу в Росії

Носіть лапті!

Компанія Crocs оголосила, що прийняла рішення зупинити онлайн та роздрібні продажі, а також ввезення взуття в Росію через вторгнення до України.

Про це йдеться в заяві компанії.

Також читайте Бомбардування дитячої лікарні у Маріуполі: стала відома кількість жертв

"Crocs спустошена трагічною війною в Україні та солідарна з тими, хто постраждав від цієї гуманітарної кризи та переживає її", - повідомили в Crocs.

Однак компанія продовжить платити зарплату персоналу в Росії.

Crocs також зробила пожертву ЮНІСЕФ. Кошти підуть на допомогу Україні.

Нагадаємо, що працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад сотня компаній. ТСН.ua публікує повний список.

Читайте також: