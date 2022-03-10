Crocs остановила работу в России

Носите лапти!
Компания Crocs объявила, что приняла решение остановить онлайн и розничные продажи, а также ввоз обуви в Россию из-за вторжения в Украину.
Об этом говорится в заявлении компании.
"Crocs опустошена трагической войной в Украине и солидарна с теми, кто пострадал от этого гуманитарного кризиса и переживает его", — сообщили в Crocs.
Однако компания продолжит платить зарплату персоналу в России.
Crocs также сделал пожертвование ЮНИСЕФ. Денежные средства пойдут на помощь Украине.
Напомним, что работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказались более сотни компаний. ТСН.ua публикует полный список.
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