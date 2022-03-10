Россия вовлекает частные охранные фирмы в войну с Украиной: пленник признался, что должен был получить $2000

Россия вовлекает частные охранные фирмы в войну с Украиной: пленник признался, что должен был получить $2000

Мужчина устроился в Ростове на работу в частную охранную фирму и должен был доставить два грузовика боеприпасов для бомбардировки жилых районов Харькова.

Россия вовлекает частные охранные фирмы в войну с Украиной. Об этом говорит один из таких "частных охранников", попавший в плен к украинским силовикам, информирует СБУ.

На видео спецслужбе Украины оккупант признается, что за 2 тыс. долларов США пошел работать в охранную фирму в Ростове. Его, гражданского мужчину, наняли доставлять груз, информацию о котором держали в секрете.

Уже потом оказалось, что его задачей было доставить два КАМаза боеприпасов для бомбардировки жилых районов Харькова. Но украинские военные разгромили вражескую колонну. Россиянину на видео повезло больше – он получил ранение.

"Он понял, что никто не собирался рассчитываться с "добровольными смертниками" из "охранного агентства". Их послали на верную смерть. И оккупантов не ждет в Украине ничто и никто, кроме смерти", — добавили в СБУ.

Напомним, в Пентагоне считают правдивыми сообщения о том, что президент России Владимир Путин пытается завербовать иностранных бойцов, в частности, из Сирии, чтобы воевать в Украине.