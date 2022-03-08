Путин пытается вербовать сирийских наемников для войны в Украине — спикер Пентагона

Русской армии не хватает сил для дальнейшего продвижения.

В Пентагоне считают правдивыми сообщения о том, что президент России Владимир Путин пытается завербовать иностранных бойцов, в частности, из Сирии, чтобы воевать в Украине.

Об этом сообщил в понедельник, 7 марта, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в комментарии CNN.

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Впервые о сирийских наемниках, которые могут появиться в Украине в составе вооруженных сил РФ, сообщило американское издание Wall Street Journal.

Пресссекретарь Минобороны США Джон Кирби, комментируя это сообщение, счел его достоверным.

“Мы видим признаки, подтверждающие эту историю. Они [россияне] действительно пытаются завербовать иностранных боевиков. Путин, имея более 150 тысяч военнослужащих, остановил военное продвижение внутри Украины, особенно на севере, поэтому счел нужным попытаться привлечь иностранных боевиков для этой его войны”, – сказал он в комментарии.

Потери России на 7 марта 2022 года / ТСН.ua

Напомним, российские оккупанты, которых президент страны-агрессорки Владимир Путин отправил воевать против Украины, по состоянию на 7 марта уже потеряли треть своего состава.

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