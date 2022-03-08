Под Харьковом ликвидирован генерал-майор российской армии

Герасимов участвовал во второй чеченской войне и военной операции в Сирии. Получил медаль "за возвращение Крыма".

Под Харьковом ликвидирован генерал-майор русской армии.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Очередные потери среди высшего командного состава армии страны-оккупанта. Во время боев близ Харькова ликвидирован Виталий Герасимов — российский военачальник, генерал-майор, начальник штаба и первый заместитель командующего 41 армией Центрального военного округа России. Также убит и ранен ряд старших офицеров российской армии", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Виталий Герасимов принял участие во второй чеченской войне и российской военной операции в Сирии. Получил медаль "за возвращение Крыма".

Фото из социальных сетей

Также полученные данные свидетельствуют о значительных проблемах связи в армии оккупанта и с проведением эвакуации их разбитых частей.

ГУР Минобороны

Напомним, приказы бомбить Харьков отдает родившийся в соседнем Чугуеве российский генерал.

К слову, российское руководство категорически отказывается забирать из Украины своих павших военнослужащих.

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