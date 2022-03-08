Під Харковом ліквідовано генерал-майора російської армії: деталі

Герасимов брав участь у другій чеченській війні та російській військовій операції в Сирії. Отримав медаль "за повернення Криму".

Під Харковом ліквідовано генерал-майора російської армії.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Чергові втрати серед вищого командного складу армії країни-окупантки. Під час боїв поблизу Харкова ліквідовано Віталія Герасимова – російського воєначальника, генерал-майора, начальника штабу і першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу Росії. Також вбито та поранено низку старших офіцерів російської армії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Віталій Герасимов брав участь у другій чеченській війні та російській військовій операції в Сирії. Отримав медаль "за повернення Криму".

Фото з соціальних мереж

Український сайт InformNapalm неодноразово звинувачував Герасимова у наданні підтримки збройним формуванням із ДНР та ЛНР, які беруть участь у війні на Донбасі. Сайтом "Миротворець" Герасимов занесено до списку осіб, які загрожують національній безпеці України.

Також отримані дані свідчать про значні проблеми зі зв’язком в армії окупанта та з проведенням евакуації їхніх розбитих частин.

ГУР Міноборони

Нагадаємо, накази бомбити Харків віддає російський генерал, який народився у сусідньому Чугуєві.

До слова, російське керівництво категорично відмовляється забирати з України своїх полеглих військовослужбовців.

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