Украинцев призвали сообщать о Telegram-каналах с символом "Z" в названии

Украинцев призвали сообщать о Telegram-каналах с символом "Z" в названии

Часть этих каналов заполняют подразделения информационно-психологических операций вооруженных сил РФ.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины призвал граждан сообщать о каналах и чатах в Telegram, которые используют символ "Z" в названии в разных вариациях.

Об этом говорится в сообщении Центра 7 марта.

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Согласно сообщению, если вы увидели в Telegram канал или чат с разными интерпретациями использования символа "Z" ("руZZкие", "время Z" и т.д.), сообщите об этом в Telegram - бот @stop_russian_war_bot или Telegram-канал https:// t.me/stoprussiachannel.

В Центре противодействия дезинформации пояснили, что с начала войны России против Украины пропагандисты врага начали массово использовать новые Telegram-каналы и чаты с символом "Z". Все из-за популярности этого мессенджера в Украине и РФ, а также из-за отсутствия реальных возможностей его блокировки.

Значительную часть таких Telegram-каналов наполняют подразделения информационно-психологических операций российских вооруженных сил, а некоторые из них наполняются российскими военными корреспондентами. Telegram также использует российская разведка для отслеживания техники ВСУ и корректировки ракетно-артиллерийского огня.

Напомним, СБУ создала и запустила новый официальный сервис – бот Russian war tribunal bot для сбора данных о военных преступлениях, совершенных российскими войсками в Украине.

Потери России на 7 марта 2022 года / ТСН.ua

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