Приказы бомбить Харьков отдает российский генерал, родившийся в соседнем Чугуеве

Спасатели 60 раз выезжали на тушение пожаров в городе.

Жилые дома в Харькове становятся мишенью российских ракет, с вечера над городом летали истребители оккупантов, нашим защитникам удавалось их сбивать.

Об этом говорится в ТСН.

Такое впечатление, что в Харькове уже не осталось ни живого места. Уничтожают все подряд и без разбора. Сейчас в городе снова слышны взрывы, людей просят не покидать укрытие из-за угрозы ракетных ударов.

Утро и ночь в Харькове прошли напряженно, вражескими обстрелами было уничтожено 11 жилых домов. Спасатели 60 раз выезжали на тушение пожаров. Под обстрелы попали жилые дома, торговые рынки, студенческие общежития, учебные и медицинские заведения. Сейчас спасатели, насколько это возможно, продолжают разбирать руины. И уже известно, что под завалами обнаружили тела 8 человек.

Однако есть и хорошие новости — ночью в Харькове сбили 2 вражеских самолета. Еще один – над Чугуевым. Об этом сообщил глава области Олег Синегубов.

«Был взят в плен заместитель бомбардировочного полка из города Воронежа, подполковник ВС российской федерации. Это один из главных свидетелей, который будет свидетельствовать против России во всех международных трибуналах и судах», – отметил глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов.

Враг и дальше разоряет Харьков

Пленный сообщил, что координаты и приказы бомбить Харьков дает генерал Олег Маковецкий, уроженец Чугуева, который всего в нескольких километрах от Харькова. И сам Чугуев этой ночью освободили от рашистов. Вооруженные силы выбили неприятеля из города и зачистили территорию от диверсантов. В то же время горячо сейчас в Изюме. Враг пытается захватить город, но не может этого сделать из земли, потому бомбит с неба. Местные власти рассказывают, что центр Изюма практически стерт. Повреждены школы, больница. Нет света, газа, тепла, нет продуктов. Люди вторые сутки в убежищах.

Из-под обстрелов продолжают уезжать люди. Только за вчера покинули Харьковщину 23 тысячи человек. Для оставшихся пытаются организовать гуманитарную помощь.