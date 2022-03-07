В Париже запустили "коктель Молотова" в "Русский дом"

В Париже запустили "коктель Молотова" в "Русский дом"

Пострадавших нет.

В Париже в здание "Русского дома" была брошена бутылка с горючей жидкостью.

Об этом сообщает Republic World.

Отмечается, что этот "коктейль Молотова" попал в представительство Россотрудничества.

Эта ситуация вызвала беспокойство у россиян, живущих за границей, поскольку, как сообщается, они подверглись тревожному росту дискриминации, преступлениям на почве ненависти и актам вандализма на фоне российского вторжения.

Между тем, российская и украинская делегации собираются встретиться для третьего раунда мирных переговоров после того, как первые два не дали результата по прекращению огня на территории Украины.

Как сообщила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, нападение было совершено в связи с объявлением президентом России Владимиром Путиным о проведении "специальной военной операции" на востоке Украины 25 февраля 2022 года.