У Парижі запустили "коктейль Молотова" в "Русский дом"

У Парижі запустили "коктейль Молотова" в "Русский дом"

Постраждалих немає.

У Парижі в будівлю "Русского дому" було кинуто пляшку з горючою рідиною.

Про це повідомляє Republic World.

Зазначається, що цей "коктейль Молотова" влучив у представництво Росспівробітництва.

Ця ситуація викликала занепокоєння у росіян, які живуть за кордоном, оскільки, як повідомляється, вони зазнали тривожного зростання дискримінації, злочинів на ґрунті ненависті та актів вандалізму на тлі російського вторгнення.

Тим часом російська та українська делегації збираються зустрітися для третього раунду мирних переговорів після того, як перші два не дали результату щодо припинення вогню на території України.

Як повідомила речниця МЗС РФ Марія Захарова, напад було здійснено у зв’язку з оголошенням президентом Росії Володимиром Путіним про проведення "спеціальної військової операції" на сході України 24 лютого 2022 року.