Рейсы отправляются из трех городов.

"Укрзализныця" добавила эвакуационные рейсы, чтобы граждане могли уехать в безопасные области из-за военных действий в Украине.

Компания сообщила о дополнительных рейсах, а именно:

№221/222 Кривой Рог – Львов в 14:50;

№225/226 Краматорск – Ужгород в 16:00;

№227/228 Запорожье – Ковель в 16:05.

Напомним, "Укрзализныця" предоставила карту железнодорожного сообщения и функционирования вокзалов.

Компания также сообщила график эвакуационных поездов по Украине и за границу на 7 марта.