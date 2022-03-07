Рейсы отправляются из трех городов.
"Укрзализныця" добавила эвакуационные рейсы, чтобы граждане могли уехать в безопасные области из-за военных действий в Украине.
Компания сообщила о дополнительных рейсах, а именно:
- №221/222 Кривой Рог – Львов в 14:50;
- №225/226 Краматорск – Ужгород в 16:00;
- №227/228 Запорожье – Ковель в 16:05.
Напомним, "Укрзализныця" предоставила карту железнодорожного сообщения и функционирования вокзалов.
Компания также сообщила график эвакуационных поездов по Украине и за границу на 7 марта.