Графік евакуаційних потягів по Україні та за кордон на 7 березня

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху евакуаційних поїздів на 7 березня.

Про це повідомляє "Укрзалізниця"

З Києва: 01:00 - «Інтерсіті+» Дарниця - Харків 06:23 - №142 Львів - Лиман 06:23 - №114 Львів - Лиман 07:00 - №722 Дарниця - Харків 07:00 - №732 Дарниця - Дніпро 07:36 - №1 Івано-Франківськ - Костянтинівка 08:00 - №705 Дарниця - Львів 12:06 - №45 Ужгород - Лиман 13:34 - №114/142 Лиман - Львів 14:07 - №749 Київ - Івано-Франківськ 14:25 - №769 Київ - Кам’янець-Подільський 15:02 - №55 Київ - Рахів 17:00 - №743 Київ - Львів 17:12 - №13 Київ - Солотвино 17:42 - №792 Київ - Кременчук 17:42 - №790 Київ - Кропивницький 18:30 - №81 Київ - Ужгород 19:06 - №44 Київ - Івано-Франківськ 19:48 - №95 Київ - Рахів 20:05 - №29 Київ - Ужгород 20:12 - №49 Київ - Трускавець 20:21 - №59 Київ - Чоп 20:21 - №57 Київ - Ворохта 21:07 - №38 Київ - Запоріжжя 21:15 - №105 Київ - Одеса 21:22 - №97 Київ - Ковель 22:03 - №149 Полтава - Чернівці 22:10 - №17 Харків - Ужгород 22:22 - №7 Київ - Чернівці 22:37 - №91 Київ - Львів 22:47 - №46 Лиман - Ужгород 23:46 - №771 Київ - Хмельницький

Рейси по ст. Харків: 04:11 - №114, 142 Лиман - Львів 07:15 - ІС+ Харків - Львів 08:00 - ІС+ Харків - Львів 12:36 - №46 Лиман - Ужгород 14:00 - ІС+ Харків - Львів 14:33 - №1 Івано-Франківськ - Костянтинівка 14:39 - №114, 142 Львів - Лиман 15:09 - №15 Харків – Рахов 17:00 - №723 Харків - Львів 19:27 - №795 Харків - Дніпро 21:08 - №2 Костянтинівка - Івано-Франківськ 21:43 - №7 Харків - Одеса 22:40 - №45 Ужгород - Лиман

Рейси по ст. Дніпро: 06:23 - №796 Дніпро - Харків 14:00 - №732 Дніпро – Львів 14:26 - №41 Дніпро - Трускавець 16:39 - №6 Запоріжжя - Рахів

Рейси по ст. Запоріжжя: 11:07 - №006 Рахів - Запоріжжя 12:20 - №120 Запоріжжя - Львів 14:45 - №005 Запоріжжя – Рахів 20:37 - №068 Запоріжжя - Львів 21:38 - №038 Запоріжжя - Київ 22:26 - №068 Львів - Запоріжжя

Рейси по ст. Вінниця: 00:28 - №105 Київ - Одеса 00:58 - №078 Одеса - Ковель 01:05 - №041 Дніпро - Трускавець 02:35 - №771 Київ - Хмельницький 03:42 - №060 Чоп - Київ 03:42 - №058 Ворохта - Київ 03:54 - №106 Одеса - Київ 04:31 - №081 Ужгород - Київ 04:42 - №050 Трускавець – Київ 05:46 - №086 Запоріжжя – Львів 06:03 - №056 Рахів – Київ 06:47 - №770 Кам’янець-Подільський – Київ 09:16 - №138 Лиман – Хмельницький 10:23 - №070 Запоріжжя - Львів 16:41 - №772 Хмельницький - Київ 17:20 - №769 Київ – Кам’янець-Подільський 17:43 - №086 Львів – Запоріжжя 18:07 - №055 Київ – Рахів 19:42 - №138 Хмельницький – Лиман 20:50 - №716 Львів – Київ 21:45 - №081 Київ – Ужгород 22:32 - №042 Трускавець – Дніпро 23:17 - №049 Київ – Трускавець 23:26 - №057 Київ – Ворохта 23:26 - №059 Київ – Чоп.

На додачу до графікових сполучень заплановані такі евакуаційні рейси (графік поповнюватиметься):

Донецький напрямок: 01:00 - Краматорськ – Ужгород, 18 вагонів 17:00 - Краматорськ - Ужгород, 13 вагонів

Одеський напрямок: 22:30 - №938/937 Одеса – Ужгород, 19 вагонів

Запоріжжя: 2 рейси протягом дня по 20 вагонів кожен

Дніпро: 3 рейси протягом дня на 15 і 16 вагонів відповідно

Кривий Ріг: 2 рейси: 12 та 15 вагонів

Харків: 3 Інтерсіті+ Харків – Львів о 07:00, 08:00 та 14:00 3 евакуаційних поїзда по 18 вагонів кожен А також електричками: • організовано човниковий рух на ділянці Харків – Полтава – Кременчук;

з Харкова до Львова з пересадкою по Вінниці;

з Житомира (починаючи з 11:00) до Львова з пересадкою по Бердичеву. Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки заповнюваності поїздів.

Також на 7 березня призначені міжнародні евакуаційні рейси: № 954 Львів – Хрубешув о 00:01; № 7603/7604 Львів-Пшемисль о 00:40; № 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27; № 35/36 Львів – Пшемисль о 07:10; № 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52; № 7614/7615 Львів – Хелм о 09:30; № 908/907 Дніпро – Хелм о 10:30 № 902/901 Запоріжжя – Хелм об 11:00; № 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12; № 956 Львів – Хрубешув (схемою 20 вагонів), відправленням о 13.20; № 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00; № 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;

№ 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм); № 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55; № 7618/7619 Львів – Хелм о 20:30; № 904/905 Запоріжжя – Хелм о 23:00; № 7620/7621 Львів – Хелм о 23:55. № 905/906 Харків – Хелм о 17:00; № 67/68 Київ – Варшава з групою вагонів Київ – Хелм о 19:13; № 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55.

Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.