МЗС Франції вважає, що Україна переможе російських загарбників

Глава МЗС вражений стійкістю та опором українців.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що вірить у перемогу України у війні з Росією.

Про це він заявив в ефірі телеканалу France 5.

Також читайте Франція відправила до України йод через ризики ядерної аварії

"Вважаю, що Україна переможе, - заявив він. - Уже протягом десяти днів найбільше вражає - опір України в таких масштабах, яких експерти не могли собі уявити".

Ле Дріан також висловив упевненість, що західні санкції проти РФ у довгостроковій перспективі утримуватимуть Путіна від подальшої агресії.

"Ціна війни стане нестерпною, і президент Путін у якийсь момент буде поставлений перед вибором: або отримати суттєві наслідки для функціонування Росії, або розпочати переговори", - наголосив Ле Дріан.