Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Світова підтримка України та нові санкції проти РФ: п'ять головних новин за ніч

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Світова підтримка України та нові санкції проти РФ: п'ять головних новин за ніч

Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять головних новин за ніч: 

  • Велика Британія виділить додаткові $100 млн допомоги Україні, повідомляє Даунінг-стріт. Читати далі –>
  • Данія позбудеться залежності від російського газу та збільшить свій оборонний бюджет на тлі вторгнення Росії до України. Читати далі –>
  • Сполучені Штати Америки готують нову порцію санкцій проти Росії через те, що вона пішла війною проти України. Зокрема, США хочуть накласти ембарго на постачання російської нафти. Такі ж обмеження проти РФ планують і в європейських країнах. Читати далі –>
  • Європейська фундація освіти (ЄФО) висловила підтримку Україні та зобов'язалась не проводити жодних активностей на території Російської Федерації та Республіки Білорусь. Читати далі –>
  • Перша партія гуманітарного вантажу ЮНІСЕФ прибула до Львова із глобального складу ЮНІСЕФ у Копенгагені.  Це частина конвою із 6 вантажівок, які доставили близько 62 тонни товарів першої необхідності до зруйнованої війною країни. Читати далі –>

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Наступна публікація