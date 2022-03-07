У Сумах залишаються близько 1 700 іноземних студентів — Шкарлет

Студенти мають доступ до бомбосховищ, їх забезпечують гарячим харчуванням, їжею, водою.
У Сумах наразі перебувають близько 1700 іноземних студентів, які не можуть виїхати з міста.
Про це розповів міністр освіти та науки Сергій Шкарлет в ефірі телемарафону Uaразом.
"У Сумах залишилося близько 1700 іноземних студентів. Ще залишились ректори, і ми постійно з ними на зв’язку", — сказав міністр.
За його словами, студенти мають доступ до бомбосховищ, їх забезпечують гарячим харчуванням, їжею, водою. Евакуювати людей, зокрема й іноземних студентів, з Сум поки неможлива через загрозу обстрілів окупантів.
"Від самого початку ми їхати не хотіли, тому що сподівались, що все швидко закінчиться. Але зараз вирішили, що таки треба їхати або до Львова, або до Ужгорода, на кордон з Польщею, Румунією, Словаччиною. Але ми не можемо це зробити, бо Суми блоковані, відсутнє транспортне з'єднання", - сказав студент з Гани Аквуах Херберт Ніі Аконор у коментарі "Суспільному".
Нагадаємо, що у Харкові російські військові вбили 21-річного студента з Індії. Очільниця Мінреінтеграції Ырина Верещук заявила, що понад 2 000 іноземних студентів страждають від голоду, холоду та обстрілів
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.