У Сумах залишаються близько 1 700 іноземних студентів — Шкарлет

Студенти мають доступ до бомбосховищ, їх забезпечують гарячим харчуванням, їжею, водою.

У Сумах наразі перебувають близько 1700 іноземних студентів, які не можуть виїхати з міста.

Про це розповів міністр освіти та науки Сергій Шкарлет в ефірі телемарафону Uaразом.

"У Сумах залишилося близько 1700 іноземних студентів. Ще залишились ректори, і ми постійно з ними на зв’язку", — сказав міністр.

За його словами, студенти мають доступ до бомбосховищ, їх забезпечують гарячим харчуванням, їжею, водою. Евакуювати людей, зокрема й іноземних студентів, з Сум поки неможлива через загрозу обстрілів окупантів.

"Від самого початку ми їхати не хотіли, тому що сподівались, що все швидко закінчиться. Але зараз вирішили, що таки треба їхати або до Львова, або до Ужгорода, на кордон з Польщею, Румунією, Словаччиною. Але ми не можемо це зробити, бо Суми блоковані, відсутнє транспортне з'єднання", - сказав студент з Гани Аквуах Херберт Ніі Аконор у коментарі "Суспільному".

Нагадаємо, що у Харкові російські військові вбили 21-річного студента з Індії. Очільниця Мінреінтеграції Ырина Верещук заявила, що понад 2 000 іноземних студентів страждають від голоду, холоду та обстрілів