В Сумах остаются около 1 700 иностранных студентов — Шкарлет

Студенты имеют доступ к бомбоубежищам, их обеспечивают горячим питанием, едой, водой.

В Сумах в настоящее время находятся около 1700 иностранных студентов, которые не могут выехать из города.

Об этом рассказал министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире телемарафона Uaвместе.

"В Сумах осталось около 1700 иностранных студентов. Еще остались ректоры, и мы постоянно с ними на связи", — сказал министр.

По его словам, студенты имеют доступ к бомбоубежищам, их обеспечивают горячим питанием, едой, водой. Эвакуировать людей, в том числе и иностранных студентов, из Сум пока невозможно из-за угрозы обстрелов оккупантов.

"С самого начала мы ехать не хотели, потому что надеялись, что все быстро закончится. Но сейчас решили, что надо ехать или во Львов, или в Ужгород, на границу с Польшей, Румынией, Словакией. Но мы не можем это сделать, потому что Суммы блокированы, отсутствует транспортное соединение", — сказал студент из Ганы Аквуах Херберт Нии Аконор в комментарии "Суспильному".

Напомним, что в Харькове российские военные убили 21-летнего студента из Индии. Глава Минреинтеграции Ирина Верещук заявила, что более 2 000 иностранных студентов страдают от голода, холода и обстрелов