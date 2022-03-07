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В Сумах остаются около 1 700 иностранных студентов — Шкарлет

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В Сумах остаются около 1 700 иностранных студентов — Шкарлет

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Студенты имеют доступ к бомбоубежищам, их обеспечивают горячим питанием, едой, водой.

В Сумах в настоящее время находятся около 1700 иностранных студентов, которые не могут выехать из города.

Об этом рассказал министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире телемарафона Uaвместе.

"В Сумах осталось около 1700 иностранных студентов. Еще остались ректоры, и мы постоянно с ними на связи", — сказал министр.

По его словам, студенты имеют доступ к бомбоубежищам, их обеспечивают горячим питанием, едой, водой. Эвакуировать людей, в том числе и иностранных студентов, из Сум пока невозможно из-за угрозы обстрелов оккупантов.

"С самого начала мы ехать не хотели, потому что надеялись, что все быстро закончится. Но сейчас решили, что надо ехать или во Львов, или в Ужгород, на границу с Польшей, Румынией, Словакией. Но мы не можем это сделать, потому что Суммы блокированы, отсутствует транспортное соединение", — сказал студент из Ганы Аквуах Херберт Нии Аконор в комментарии "Суспильному".

Напомним, что в Харькове российские военные убили 21-летнего студента из Индии. Глава Минреинтеграции Ирина Верещук заявила, что более 2 000 иностранных студентов страдают от голода, холода и обстрелов

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков ‒ 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.,
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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