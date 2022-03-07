МИД Франции считает, что Украина победит российских захватчиков

Глава МИД поражен стойкостью и сопротивлением украинцев.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что верит в победу Украины в войне с Россией.

Об этом он заявил в эфире телеканала France 5.

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"Считаю, что Украина победит, — заявил он. — Уже в течение десяти дней больше всего впечатляет — сопротивление Украины в таких масштабах, которых эксперты не могли себе представить".

Ле Дриан также выразил уверенность, что западные санкции против РФ в долгосрочной перспективе будут удерживать Путина от дальнейшей агрессии.

"Цена войны станет невыносимой, и президент Путин в какой-то момент будет поставлен перед выбором: либо получить существенные последствия для функционирования России, либо начать переговоры", — подчеркнул Ле Дриан.