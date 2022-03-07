Франция отправила в Украину йод из-за рисков ядерной аварии

Посол Франции в Украине говорит о 2,5 млн. доз этого медицинского препарата, которые должны доставить в ближайшие дни.

На фоне риска ядерной аварии, возникшей при штурме российской армией с применением танков крупнейшей в Европе Запорожской АЭС, Франция отправила в Украину препараты медицинского йода.

Об этом сообщили французские СМИ вечером в воскресенье, 6 марта.

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Отправку медицинских препаратов, среди которых был также йод, подтвердил министр иностранных дел Франции Ле Дриан в эфире канала France 2, отвечая на вопрос о возможной поставке йода в Украину.

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен уточнил в комментарии каналу BFMTV, что ожидается поставка в ближайшие дни "2,5 миллиона доз йода, чтобы предотвратить любую ядерную опасность".

Такие заявления прозвучали после того, как президент Франции Эммануэль Макрон и развязавший в Украине войну президент России Владимир Путин согласились с необходимостью привлечения МАГАТЭ для обеспечения безопасности ядерных объектов на территории Украины.

Макрон подчеркнул, что необходимо полностью исключить все посягательства на гражданские украинские атомные объекты. А также призвал Путина проявить "уважение к международному гуманитарному праву, защите гражданского населения и доставке помощи".

В свою очередь, Путин в разговоре заверил Макрона, что якобы не против встречи в формате МАГАТЭ-РФ-Украина, но в режиме видеоконференции или на территории третьей страны.

Напомним, что Запорожская АЭС находится под контролем вооруженных сил РФ. В сети находятся 2 энергоблока, один блок в ремонте, остальные – остановлены.

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