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По Запорожской АЭС стреляли из танка — Подоляк

По Запорожской АЭС стреляли из танка — Подоляк

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По Запорожской АЭС стреляли из танка — Подоляк

По Запорожской АЭС стреляли из танка – Подоляк

Российские оккупанты при захвате Запорожской АЭС в Энергодаре, стреляли по ней из танка.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью российской журналистке Юлии Латыниной.

"По станции стреляли из танка. Но там нету конечно же такой прямой угрозы. То есть не обязательно, когда ты стреляешь из любого артиллерийского орудия по атомной электростанции, что это непосредственно приведет к какой-то катастрофе, молниеносному разрыву реактора или контура. Это, конечно, не так", — заявил он.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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