По Запорожской АЭС стреляли из танка – Подоляк

Российские оккупанты при захвате Запорожской АЭС в Энергодаре, стреляли по ней из танка.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью российской журналистке Юлии Латыниной.

"По станции стреляли из танка. Но там нету конечно же такой прямой угрозы. То есть не обязательно, когда ты стреляешь из любого артиллерийского орудия по атомной электростанции, что это непосредственно приведет к какой-то катастрофе, молниеносному разрыву реактора или контура. Это, конечно, не так", — заявил он.