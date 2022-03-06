"Мы не совсем понимаем, кто находится внутри": Подоляк рассказал, что сейчас происходит на ЗАЭС

"Мы не совсем понимаем, кто находится внутри": Подоляк рассказал, что сейчас происходит на ЗАЭС

В настоящее время ЗАЭС находится частично в руках российских вооруженных сил.

Запорожскую атомную электростанцию в ночь на 4 марта обстреляли россияне. Сначала была достаточно жесткая прямолинейная ударная атака. Там были танковые обстрелы, была бомбардировка авиационная частично. После этого туда зашли российские войска и сразу вышли. И вспомогательным образом туда зашла "чеченская группа", которая некоторое время там находилась.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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"В настоящее время там история очень странная. По периметру находятся российские войска, а кто находится внутри – мы не совсем понимаем. Россияне ведут очень странную историю по многим направлениям. Они якобы не отвечают за свои действия", — отметил он.

По словам Подоляка, сейчас ЗАЭС находится частично в руках российских вооруженных сил, потому что в Украине и "кадыровцев" считают частью российских вооруженных сил.

"Соответственно, ответственность за происходящее на Запорожской АЭС – самой большой в Европе – несет Российская Федерация", — резюмировал он.

Как сообщалось, российские оккупанты, напавшие на Украину и захватившие АЭС , используют их? как военные базы: на ЗАЭС враг уже разместил 500 своих людей, еще 1000 захватчиков – в Энергодаре.