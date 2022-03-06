"Мы не совсем понимаем, кто находится внутри": Подоляк рассказал, что сейчас происходит на ЗАЭС

В настоящее время ЗАЭС находится частично в руках российских вооруженных сил.
Запорожскую атомную электростанцию в ночь на 4 марта обстреляли россияне. Сначала была достаточно жесткая прямолинейная ударная атака. Там были танковые обстрелы, была бомбардировка авиационная частично. После этого туда зашли российские войска и сразу вышли. И вспомогательным образом туда зашла "чеченская группа", которая некоторое время там находилась.
Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"В настоящее время там история очень странная. По периметру находятся российские войска, а кто находится внутри – мы не совсем понимаем. Россияне ведут очень странную историю по многим направлениям. Они якобы не отвечают за свои действия", — отметил он.
По словам Подоляка, сейчас ЗАЭС находится частично в руках российских вооруженных сил, потому что в Украине и "кадыровцев" считают частью российских вооруженных сил.
"Соответственно, ответственность за происходящее на Запорожской АЭС – самой большой в Европе – несет Российская Федерация", — резюмировал он.
Как сообщалось, российские оккупанты, напавшие на Украину и захватившие АЭС , используют их? как военные базы: на ЗАЭС враг уже разместил 500 своих людей, еще 1000 захватчиков – в Энергодаре.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков – 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.