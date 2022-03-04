Побоювання через ядерну небезпеку: МАГАТЕ терміново перевірить АЕС в Україні

Побоювання через ядерну небезпеку: МАГАТЕ терміново перевірить АЕС в Україні

Планується провести перевірку і в зоні ЧАЕС.

Запорізьку атомну електростанцію в ніч проти 4 березня обстріляли росіяни. У зв'язку з цим МАГАТЕ терміново проведе перевірку АЕС в Україні.

Про це інформує Енергоатом.

Організація, яка є провідним світовим рушієм у межах мирного використання ядерної технології, планує прибути до України для перевірки АЕС у зв'язку з обстрілом Росії. акож планується провести перевірку в зоні ЧАЕС.

"Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що агенція планує прибути до України для перевірки АЕС у зв'язку з обстрілом окупантами Запорізької атомної станції", - сказано в повідомленні.