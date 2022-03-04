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Побоювання через ядерну небезпеку: МАГАТЕ терміново перевірить АЕС в Україні

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Побоювання через ядерну небезпеку: МАГАТЕ терміново перевірить АЕС в Україні

УНІАН

Планується провести перевірку і в зоні ЧАЕС.

Запорізьку атомну електростанцію в ніч проти 4 березня обстріляли росіяни. У зв'язку з цим МАГАТЕ терміново проведе перевірку АЕС в Україні.

Про це інформує Енергоатом.

Організація, яка є провідним світовим рушієм у межах мирного використання ядерної технології, планує прибути до України для перевірки АЕС у зв'язку з обстрілом Росії. акож планується провести перевірку в зоні ЧАЕС.

"Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що агенція планує прибути до України для перевірки АЕС у зв'язку з обстрілом окупантами Запорізької атомної станції", - сказано в повідомленні.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251, 
  • бойових броньованих машин ‒ 939, 
  • артилерійських систем – 105, 
  • РСЗВ - 50, 
  • засоби ППО - 18,
  • літаків – 33 (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 (уточнюється),
  • автомобільної техніки - 404,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з пальним - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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