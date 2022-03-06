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Все украинские АЭС стабильно работают — "Энергоатом"

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Все украинские АЭС стабильно работают — "Энергоатом"

Википедия

Над атомными станциями усилили контроль.

По состоянию на 10:00 6 марта все атомные электростанции Украины продолжают стабильно работать.

Об этом сообщили в "Энергоатоме".

Отмечается, что мощность всех четырех украинских АЭС обеспечивает необходимые объемы производства электроэнергии для нужд страны.

В учреждении подчеркивают, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на АЭС, а также на прилегающих к ним территориях, находится в пределах действующих норм.

"В условиях военного состояния и полномасштабной агрессии России "Энергоатом" усилил контроль. Основное оборудование реакторных отделений энергоблоков, помещений и зданий электростанций, периметры защищенных зон и прилегающих территорий, а также особо важных объектов АЭС за пределами их защищенных зон находятся и контролем", — отметили в сообщении.

Что касается ЗАЭС, которую контролируют российские оккупанты, то в работе находятся два энергоблока. Остальные находятся в состоянии ремонта или холодной остановки. Однако благодаря усилиям персонала станции вся система работает должным образом.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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