Все украинские АЭС стабильно работают — "Энергоатом"

Над атомными станциями усилили контроль.

По состоянию на 10:00 6 марта все атомные электростанции Украины продолжают стабильно работать.

Об этом сообщили в "Энергоатоме".

Отмечается, что мощность всех четырех украинских АЭС обеспечивает необходимые объемы производства электроэнергии для нужд страны.

В учреждении подчеркивают, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на АЭС, а также на прилегающих к ним территориях, находится в пределах действующих норм.

"В условиях военного состояния и полномасштабной агрессии России "Энергоатом" усилил контроль. Основное оборудование реакторных отделений энергоблоков, помещений и зданий электростанций, периметры защищенных зон и прилегающих территорий, а также особо важных объектов АЭС за пределами их защищенных зон находятся и контролем", — отметили в сообщении.

Что касается ЗАЭС, которую контролируют российские оккупанты, то в работе находятся два энергоблока. Остальные находятся в состоянии ремонта или холодной остановки. Однако благодаря усилиям персонала станции вся система работает должным образом.