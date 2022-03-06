Усі українські АЕС стабільно працюють - "Енергоатом"

Над атомними станціями посилили контроль.

Станом на 10:00 6 березня усі атомні електростанції України продовжують стабільно працювати.

Про це повідомили в "Енергоатомі".

Зазначається, що потужність всіх чотирьох українських АЕС забезпечує необхідні обсяги виробництва електроенергії для потреб країни.

В установі наголошують, що радіаційний, протипожежний та екологічний стан на АЕС, а також на прилеглих до них територіях, перебуває у межах чинних норм.

"В умовах воєнного стану та повномасштабної агресії Росії “Енергоатом” посилив контроль. Основне обладнання реакторних відділень енергоблоків, приміщень та будівель електростанцій, периметри захищених зон і прилеглих територій, а також особливо важливих об’єктів АЕС за межами їхніх захищених зон перебувають під посиленим наглядом та контролем", - наголосили в повідомленні.

Щодо ЗАЕС, яку контролюють російські окупанти, то в роботі перебуває два енергоблоки. Інші перебувають у стані ремонту або холодного зупинення. Проте завдяки зусиллям персоналу станції вся система працює належним чином.