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Усі українські АЕС стабільно працюють - "Енергоатом"

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Усі українські АЕС стабільно працюють - "Енергоатом"

Вікіпедія

Над атомними станціями посилили контроль.

Станом на 10:00 6 березня усі атомні електростанції України продовжують стабільно працювати. 

Про це повідомили в "Енергоатомі".

Зазначається, що потужність всіх чотирьох українських АЕС забезпечує необхідні обсяги виробництва електроенергії для потреб країни. 

В установі наголошують, що радіаційний, протипожежний та екологічний стан на АЕС, а також на прилеглих до них територіях, перебуває у межах чинних норм.

"В умовах воєнного стану та повномасштабної агресії Росії “Енергоатом” посилив контроль. Основне обладнання реакторних відділень енергоблоків, приміщень та будівель електростанцій, периметри захищених зон і прилеглих територій, а також особливо важливих об’єктів АЕС за межами їхніх захищених зон перебувають під посиленим наглядом та контролем", - наголосили в повідомленні.

Щодо ЗАЕС, яку контролюють російські окупанти, то в роботі перебуває два енергоблоки. Інші перебувають у стані ремонту або холодного зупинення. Проте завдяки зусиллям персоналу станції вся система працює належним чином.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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