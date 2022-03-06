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"Українська влада веде переговори щодо евакуації з Бучі та Гостомеля", - Арестович

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"Українська влада веде переговори щодо евакуації з Бучі та Гостомеля", - Арестович

Ці міста зазнали великих руйнувань під час російського вторгнення.

Українська влада веде переговори на вищому рівні з міжнародними гуманітарними організаціями та росіянами про те, щоб організувати евакуацію мирних жителів з Бучі та Гостомеля Київської області.

Про це у неділю, 6 березня, радник голови Офісу президента України Олексій Арестович сказав в прямому ефірі спільного інформаційного марафону "Єдині новини" на українських телеканалах.

"Ворог захопив Бучу і Гостомель, там утримують наших жителів фактично в заручниках, і оточив Маріуполь. Що стосується "зелених коридорів", думаю, що це питання буде вирішуватися", - додав він.

Нагадаємо, що у Маріуполі від 12:00 6 березня починається евакуація мирного населення. Гуманітарний "зелений" коридор прокладено маршрутом: Маріуполь – Портівське – Мангуш (в об’їзд Нікольського) – Республіка – Розівка – Більмак – Пологи – Оріхів – Запоріжжя.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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