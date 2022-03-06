По Запорізькій АЕС стріляли із танка - Подоляк

По Запорізькій АЕС стріляли з танка - Подоляк.

Російські окупанти при захопленні Запорізької АЕС в Енергодарі стріляли по ній із танка.

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній.

"По станції стріляли з танка. Але там немає, звичайно ж, такої прямої загрози. Тобто не обов'язково, коли ти стріляєш з будь-якої артилерійської зброї по атомній електростанції, що це безпосередньо призведе до якоїсь катастрофи, блискавичного розриву реактора або контуру. Це, звичайно, не так", - заявив він.