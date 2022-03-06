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По Запорізькій АЕС стріляли із танка - Подоляк

По Запорізькій АЕС стріляли із танка - Подоляк

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По Запорізькій АЕС стріляли із танка - Подоляк

По Запорізькій АЕС стріляли з танка - Подоляк.

Російські окупанти при захопленні Запорізької АЕС в Енергодарі стріляли по ній із танка. 

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній. 

"По станції стріляли з танка. Але там немає, звичайно ж, такої прямої загрози. Тобто не обов'язково, коли ти стріляєш з будь-якої артилерійської зброї по атомній електростанції, що це безпосередньо призведе до якоїсь катастрофи, блискавичного розриву реактора або контуру. Це, звичайно, не так", - заявив він.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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