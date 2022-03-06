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Російські війська не заходять з Придністров'я на територію України - Арестович

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Російські війська не заходять з Придністров'я на територію України - Арестович

Фото: скріншот із відео

В ОП запевнили, що в Одесі є достатня кількість військ для оборони міста.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович впевнений, що російські війська не діють і не заходять з території Придністров'я.

Про це він розповів 6 березня на одному з Ютуб-каналів. 

"З території Придністров'я ніхто (ЗС РФ- ред.) не діє, але тут питання в іншому, вони хочуть зробити коридор, тоді треба брати Одесу. Тут непроста історія", - сказав Арестович.

Ведучий задав запитання, що Зеленський повідомляв про авіаудари по Одесі. На що радник голови ОП відповів: "Це, безумовно, вони намагалися обстріляти з повітря і вчора, і сьогодні. Але в Одесі досить надійна ситуація, є достатня кількість військ (для оборони - ред.)".

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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