Російські війська не заходять з Придністров'я на територію України - Арестович

Російські війська не заходять з Придністров'я на територію України - Арестович

В ОП запевнили, що в Одесі є достатня кількість військ для оборони міста.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович впевнений, що російські війська не діють і не заходять з території Придністров'я.

Про це він розповів 6 березня на одному з Ютуб-каналів.

"З території Придністров'я ніхто (ЗС РФ- ред.) не діє, але тут питання в іншому, вони хочуть зробити коридор, тоді треба брати Одесу. Тут непроста історія", - сказав Арестович.

Ведучий задав запитання, що Зеленський повідомляв про авіаудари по Одесі. На що радник голови ОП відповів: "Це, безумовно, вони намагалися обстріляти з повітря і вчора, і сьогодні. Але в Одесі досить надійна ситуація, є достатня кількість військ (для оборони - ред.)".