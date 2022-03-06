Російська авіація влучила в телевежу та район майдану Небесної сотні в Харкові

Російська авіація влучила в телевежу та район майдану Небесної сотні в Харкові

Трансляцію обірвано.

Російська авіація вдарила по телевежі на Павловому полі в Харкові. Телевежу пошкоджено і обірвано трансляцію.

Про це повідомили в "Енергоатомі".

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"Суспільне. Харків" з посиланням на речника ДСНС регіону Євгена Василенка повідомило, що є інформація про влучання снарядів у районі майдану Небесної сотні.

Водночас в МВС повідомили, що приблизно о 18:15 нацгвардійці з переносного зенітно-ракетного комплексу збили ворожий винищувач Су-25 в районі ХАЗ. Пілот ворожої машини катапультуватися не встиг і загинув на місці. Літак впав у районі Куліничів.