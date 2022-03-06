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Російська авіація влучила в телевежу та район майдану Небесної сотні в Харкові

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Російська авіація влучила в телевежу та район майдану Небесної сотні в Харкові

Фото з відкритих джерел

Трансляцію обірвано.

Російська авіація вдарила по телевежі на Павловому полі в Харкові. Телевежу пошкоджено і обірвано трансляцію.

Про це повідомили в "Енергоатомі". 

"Суспільне. Харків" з посиланням на речника ДСНС регіону Євгена Василенка повідомило, що є інформація про влучання снарядів у районі майдану Небесної сотні.

Водночас в МВС повідомили, що приблизно о 18:15 нацгвардійці з переносного зенітно-ракетного комплексу збили ворожий винищувач Су-25 в районі ХАЗ. Пілот ворожої машини катапультуватися не встиг і загинув на місці. Літак впав у районі Куліничів.

Харків. Приблизно о 18.15 підрозділом Національної гвардії України з переносного зенітно-ракетного комплексу був збитий ворожий винищувач Су-25 в районі ХАЗ. Пілот ворожої машини катапультуватися не встиг і загинув на місці. Літак упав в районі Куліничей. Національна гвардія України:Продовжимо роботу, аби знищити решту любителів бомбардувати наше місто! #stoprussia

Опубліковано МВС України Неділя, 6 березня 2022 р.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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