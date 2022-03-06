Кабмін заборонив стягнення штрафів за несплату комуналки на час війни

Кабмін заборонив стягнення штрафів за несплату комуналки на час війни

Уряд ухвалив рішення заборонити нарахування, стягнення штрафів або пені.

Кабмін заборонив нарахування, стягнення штрафів у разі несвоєчасної або неповної оплати за житлово-комунальні послуги в умовах воєнного стану.

Про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Відповідне рішення було ухвалене Кабміном сьогодні, 6 березня.

"Люди не повинні нести додатковий фінансовий тягар по оплаті комунальних послуг. Відтак уряд ухвалив рішення заборонити нарахування, стягнення штрафів або пені, інфляційних нарахувань, відсотків річних у разі несвоєчасної або неповної оплати за житлово-комунальні послуги", - підкреслив міністр.

У разі несплати або оплати не в повному обсязі відключати комунальні послуги не будуть. Тим не менш міністр звернувся до українців за можливсоті сплачувати комуналку, бо це фінансування роботи комунальних служб, які зараз працюють у посиленому режимі.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,

танків ‒ 285 од.,

ББМ ‒ 985 од.,

артилерійських систем – 109 од.,

РСЗВ ‒ 50 од.,

засоби ППО ‒ 21 од.,

літаків – 44 од.,

гелікоптерів – 48 од.,

автомобільної техніки ‒ 447 од.,

легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,

цистерн з ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

"Водночас сплата за комунальні послуги є великою підтримкою комунальних служб, які працюють зараз у надскладних обставинах та потребують ресурсів", - додав Чернишов.

Як починалася війна Росії проти України: