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Кабмін заборонив стягнення штрафів за несплату комуналки на час війни

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Кабмін заборонив стягнення штрафів за несплату комуналки на час війни

УНІАН

Уряд ухвалив рішення заборонити нарахування, стягнення штрафів або пені.

Кабмін заборонив нарахування, стягнення штрафів у разі несвоєчасної або неповної оплати за житлово-комунальні послуги в умовах воєнного стану.

Про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Відповідне рішення було ухвалене Кабміном сьогодні, 6 березня.

"Люди не повинні нести додатковий фінансовий тягар по оплаті комунальних послуг. Відтак уряд ухвалив рішення заборонити нарахування, стягнення штрафів або пені, інфляційних нарахувань, відсотків річних у разі несвоєчасної або неповної оплати за житлово-комунальні послуги", - підкреслив міністр.

У разі несплати або оплати не в повному обсязі відключати комунальні послуги не будуть. Тим не менш міністр звернувся до українців за можливсоті сплачувати комуналку, бо це фінансування роботи комунальних служб, які зараз працюють у посиленому режимі.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

"Водночас сплата за комунальні послуги є великою підтримкою комунальних служб, які працюють зараз у надскладних обставинах та потребують ресурсів", - додав Чернишов.

Як починалася війна Росії проти України:

 

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