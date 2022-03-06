Российская авиация попала в телебашню и район майдана в Харькове

Российская авиация попала в телебашню и район майдана в Харькове

Трансляция оборвана.

Российская авиация ударила по телевышке на Павловом поле в Харькове. Телебашня повреждена и оборвана трансляция.

Об этом сообщили в "Энергоатоме".

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"Суспильне. Харьков" со ссылкой на пресс-секретаря ГСЧС региона Евгения Василенко сообщило, что есть информация о попадании снарядов в район площади Небесной сотни.