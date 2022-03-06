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Подоляк повідомив про загибель декого із персоналу на захопленій АЕС

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Подоляк повідомив про загибель декого із персоналу на захопленій АЕС

УНІАН

Він зауважив, що контроль там утримує чеченська група.

Частина персоналу на захопленій АЕС після штурму російськими військами загинула.

Про це повідомив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Тобто не увесь був розстріляний. Частина людей загинула під час штурму, частина, мабуть, залишилася там і перебуває там, в якості заручників, можна так сказати", - повідомив він. 

Подоляк зауважив, що станція в режимі обслуговування частково перебуває нашого персоналу. "Але знову ж таки під контролем тієї чеченської групи, яка перебуває всередині", - повідомив він.

Також було наголошено, що всі обставини смерті людей, ще будуть розслідуватись. 

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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