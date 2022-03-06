Подоляк повідомив про загибель декого із персоналу на захопленій АЕС

Подоляк повідомив про загибель декого із персоналу на захопленій АЕС

Він зауважив, що контроль там утримує чеченська група.

Частина персоналу на захопленій АЕС після штурму російськими військами загинула.

Про це повідомив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

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"Тобто не увесь був розстріляний. Частина людей загинула під час штурму, частина, мабуть, залишилася там і перебуває там, в якості заручників, можна так сказати", - повідомив він.

Подоляк зауважив, що станція в режимі обслуговування частково перебуває нашого персоналу. "Але знову ж таки під контролем тієї чеченської групи, яка перебуває всередині", - повідомив він.

Також було наголошено, що всі обставини смерті людей, ще будуть розслідуватись.