Російські війська обстрілюють Запорізьку АЕС: все, що треба знати

Персонал атомної станції перебуває на робочих місцях.
Російські війська обстрілюють Запорізьку АЕС.
Про це заявив мер Енергодара Дмитро Орлов. Він розповів, що на підступах до Запорізької АЕС тривають запеклі бої. Українські бійці тримають оборону. Посадовець закликав припинити обстріли.
До того ж про обстріли заявила пресслужба Запорізької АЕС. Згідно з повідомленням, існує реальна загроза ядерній безпеці.
Представник пресслужби Запорізької АЕС Андрій Туз заявив, що сьогодні техніка Російської Федерації в кількості близько 100 одиниць тяжкої техніки зайшла в місто. Про це він заявив у прямому ефірі спільного інформаційного марафону "Єдині новини", який транслюють найбільші українські телеканали.
"О дев'ятій годині вони прорвалися через блокпост міста та висунулися до промислового майданчика Запорізької АЕС. Станом на зараз ведуться обстріли з боку військової техніки просто на атомну електростанцію, потрапляють снаряди. Можете бачити на відео з камери на прохідній ЗАЕС, яка направлена в бік міста. Ворожа техніка рухається та стріляє прямо по атомній станції", - йдеться у повідомленні.
"Видно дим. Я телефонував своїм колегам, які працюють на енергоблоках. Кажуть, що снаряди потрапляють просто по блоках, поруч з небезпечним ядерним виробництвом. У нас також розташоване сховище відпрацьованого ядерного палива. Добре, що воно ще поки що не потрапило під вогонь", - додав представник пресслужби.
У соціальних мережах поширюють інформацію нібито про пожежу на ЗАЕС. На запитання, де саме відбувається пожежа, Туз відповів, що "я зараз не можу прокоментувати всього, але камера розташована на адмінбудівлі атомної станції, яка поряд з першим енергоблоком. І зараз ми бачимо дим саме на цьому приміщенні. Де ще виникла пожежа, зараз займаються!".
"У першу чергу потрібно призупинити вогонь, та почати ліквідовувати ті наслідки, які вже маємо - ліквідувати пожежу. Персонал атомної станції перебуває на робочих місцях та забезпечує безпеку виробництва. Вони обов'язково будуть дотримуватися регламентів та виконають усі необхідні операції, щоб перевести енергоблоки в безпечний стан. Але з продовженням обстрілів ніхто не може прогнозувати, чим усе завершиться. Це атомний об'єкт, найбільший, найпотужніший в Європі. І наслідки можуть бути транскордонними. Зараз інформації про радіаційний фон, про його порушення немає. Радіаційний стан був у нормі. Але це все може змінитися, якщо продовжаться обстріли", - підкреслив представник Запорізької АЕС.
"Російська армія з усіх боків обстрілює Запорізьку АЕС, найбільшу АЕС у Європі. Пожежа вже спалахнула. Якщо вона вибухне, то буде в 10 разів масштабніше за Чорнобиль! Росіяни повинні негайно припинити вогонь, допустити пожежників, створити зону безпеки!", - написав у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Водночас на сайті самої АЕС, Державній інспекції ядерного регулювання України та Енергоатому немає інформації про обстріли.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - близько 9000 осіб,
- танків ‒ 217,
- бойових броньованих машин ‒ 900,
- артилерійських систем – 90,
- РСЗВ - 42,
- засоби ППО - 11,
- літаків – 30 од (інформація уточнюється),
- гелікоптерів – 31 (інформація уточнюється),
- автомобільної техніки - 374,
- легкі швидкісні катери - 2,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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