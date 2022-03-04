Близько 20 телеоператорів з усього світу транслюють український марафон "Єдині новини"

Група 1+1 media продовжує системно боротися з російською пропагандою та завдавати ударів на інформаційному фронті. Так, станом на сьогодні вже більше 30 локальних операторів з Польщі, Естонії, Канади, Литви, Латвії, Болгарії, Швейцарії, Німеччини та інших країн вимкнули ефір російських пропагандистських телеканалів як на супутнику, так і в кабельних мережах, OTT-платформах та на інших ресурсах.

Натомість вже понад 20 провайдерів підхопили трансляцію марафону «Єдині новини» – консолідованого ефіру українських телеканалів, де чесно розповідається про війну та агресію РФ. Серед них зокрема – канадські оператори Bell та Walnut TV, чеські O2, Vodafone та Axacom, польські Play та AKPA Polska та інші.

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Нагадуємо, з 26 лютого канали усіх медіагруп України мовлять у форматі єдиного інформаційного ефіру «Єдині новини». Для безперебійної подачі інформації медіагрупи мовлять почергово. До спільного ефіру долучаються представники ЗСУ, РНБО, ОП та інших структур, від яких залежить перебіг подій. Телеканали об’єктивно та оперативно надають вичерпну інформацію з різних регіонів країни 24 на 7 та готові надавати свій ТВ-сигнал провайдерам з усього світу для забезпечення мовлення та висвітлення правдивих подій.

Технічні параметри для мовлення: супутник Astra 4A, частота 12130, швидкість потоку 27500, поляризація вертикальна, FEC ¾.