Франція відправила до України йод через ризики ядерної аварії

Франція відправила до України йод через ризики ядерної аварії

Посол Франції в Україні говорить про 2,5 млн доз цього медичного препарату, які повинні доставити найближчими днями.

На тлі ризику ядерної аварії, яка виникла під час штурму російською армією із застосуванням танків найбільшої в Європі Запорізької АЕС, Франція відправила до України препарати медичного йоду.

Про це повідомили французькі ЗМІ увечері в неділю, 6 березня.

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Відправлення медичних препаратів, серед яких був також йод, підтвердив міністр закордонних справ Франції Ле Дріан в ефірі каналу France 2, відповідаючи на запитання про можливу поставку йоду в Україну.

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен уточнив у коментарі каналу BFMTV, що очікується поставка в найближчі дні "2,5 мільйона доз йоду, щоб мати змогу запобігти будь-якій ядерній небезпеці".

Такі заяви пролунали після того, як президент Франції Еммануель Макрон і президент Росії Володимир Путін, який розв'язав в Україні війну, погодилися з необхідністю залучення МАГАТЕ для гарантування безпеки ядерних об'єктів на території України.

Макрон наголосив, що необхідно повністю виключити всі зазіхання на цивільні українські атомні об'єкти. А також закликав Путіна проявити "повагу до міжнародного гуманітарного права, захисту цивільного населення та доставки допомоги".

Своєю чергою, Путін у розмові запевнив Макрона, що начебто не проти зустрічі у форматі МАГАТЕ-РФ-Україна, але у режимі відеоконференції чи на території третьої країни.

Нагадаємо, що Запорізька АЕС перебуває під контролем збройних сил РФ. У мережі знаходяться 2 енергоблоки, один блок у ремонті, інші - зупинені.

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