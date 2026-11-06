"Органи відмовляли один за одним": жінка померла після вживання грибів, які щороку збирають українці

Сушені гриби / © Pixabay

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У Франції терміново відкликають партії сушених зморшків бренду ChampiBon через смерть 27-річної жінки в Монпельє. За кілька годин після вживання грибів їй стало зле, а наступного дня вона померла.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я Франції, передає The Connexion.

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Смерть жінки після вживання грибів: що відомо про випадок у Монпельє

За даними міністерства, 27-річна жінка, яку французькі ЗМІ називають Марі-Лу, 2 листопада вжила сушені зморшки бренду ChampiBon. У неї не було хронічних або інших супутніх захворювань.

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«Марі-Лу 2 листопада мала тяжкі шлунково-кишкові симптоми за кілька годин після вживання сушених зморшків», — зазначили у відомстві.

Після погіршення самопочуття жінка звернулася до регіонального центру контролю отруєнь. Звідти її направили до лікарні в Монпельє, де медики почали надавати допомогу.

«Попри швидке надання медичної допомоги, наступного дня вона померла», — повідомили в міністерстві.

Сестра загиблої в Instagram розповіла, що Марі-Лу готувала улюблену страву — курку зі зморшками. За її словами, після вживання грибів у жінки почалася надзвичайно важка реакція.

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«Вона померла за кілька годин після вживання грибів, куплених у магазині та приготованих у її улюбленій страві», — написала сестра.

Вона також зазначила, що в жінки «виникла дуже рідкісна реакція, і її органи відмовляли один за одним».

Які сушені зморшки ChampiBon відкликають у Франції

Після інциденту французький державний сервіс RappelConso оголосив про відкликання двох продуктів бренду ChampiBon. Йдеться про сушені зморшки в упаковках по 60 і 400 грамів, які продавалися в мережах B&M і Promocash.

Обидва продукти мають термін придатності до 1 грудня 2029 року. Відкликання 60-грамових упаковок стосується всіх партій, а 400-грамових — партії № 262306.

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У повідомленні про відкликання зазначено, що продукція може бути забруднена речовиною, здатною спричинити харчове отруєння. Серед можливих симптомів — діарея та блювання, які можуть виникнути протягом кількох годин після вживання грибів.

«Ця партія сушених зморшків може бути пов’язана з появою несприятливих симптомів, таких як діарея та/або блювання протягом кількох годин після вживання, що в рідкісних випадках може призвести до тяжкого зневоднення», — ідеться в повідомленні RappelConso.

У повідомленні RappelConso споживачам, які придбали відкликану продукцію, радять не вживати її. Гриби можна викинути або повернути до місця придбання для отримання компенсації. 400-грамові упаковки, продані через Promocash, мають бути знищені.

Прокуратура Монпельє розпочала розслідування обставин смерті жінки. Призначено розтин, а токсикологічна експертиза ще триває.

«Розслідування триває, і спеціалізована токсикологічна лабораторія має провести ретельний аналіз, щоб підтвердити причини смерті», — ідеться в повідомленні прокуратури.

Остаточну причину смерті поки не встановлено. Правоохоронці перевіряють, чи пов’язана вона з вживанням сушених зморшків.

Зморшки в Україні: що потрібно знати про збирання та приготування весняних грибів

Зморшки — одні з найвідоміших весняних грибів в Україні. Їхній сезон зазвичай починається в березні та триває до травня, залежно від погоди й регіону. Українські грибники шукають їх у листяних і змішаних лісах, на узліссях, галявинах та інших добре прогрітих ділянках.

Ці гриби цінують за насичений смак і незвичайну комірчасту шапинку. В українській кухні зморшки смажать із цибулею, тушкують у сметані, додають до супів, соусів і різноманітних гарнірів. Вони також вважаються сезонним делікатесом, який з’являється на столах навесні.

Попри те, що зморшки вважають умовно їстівними грибами, під час їх збирання та приготування потрібна обережність. За інформацією МОЗ України, до умовно їстівних належать, зокрема, зморшки та строчки. Важливо не плутати ці гриби, адже серед строчків є отруйні види.

Держпродспоживслужба радить не збирати незнайомі гриби, не купувати дикорослу продукцію на стихійних ринках і не вживати гриби сирими або недостатньо термічно обробленими.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про інші випадки отруєнь. Зокрема, на Львівщині однорічна дівчинка потрапила до реанімації після того, як скуштувала дикорослі гриби на власному подвір’ї. Дитину госпіталізували до лікарні Дрогобича, де їй надали необхідну допомогу.

Також в Одесі жінка захворіла на ботулізм після того, як придбала з рук домашню кров’янку на стихійному ринку. Її госпіталізували, а згодом лікарі ввели пацієнтці протиботулінічну сироватку.

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