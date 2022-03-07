Рейси вирушають із трьох міст України.
"Укрзалізниця" додала евакуаційні рейси, щоб громадяни могли виїхати у безпечні області через військові дії в Україні.
Компанія повідомила про додаткові рейси, а саме:
- №221/222 Кривий Ріг - Львів о 14:50;
- №225/226 Краматорськ - Ужгород о 16:00;
- №227/228 Запоріжжя - Ковель о 16:05.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" надала карту залізничного сполучення та функціонування вокзалів.
Компанія також повідомила графік вакуаційних потягів по Україні та за кордон на 7 березня.