Євросоюз готує новий "посилений" пакет санкцій проти Росії

ЄС вже має три пакети санкцій через російську агресію проти України.

Країни Європейського Союзу готують новий пакет санкцій проти Росії, яка продовжує війну проти України. Як пише агентство Bloomberg із посиланням на обізнані джерела, санкції

можуть торкнутися портів і суден, а також технологій, що використовуються у військовому секторі.

Тим часом президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що буде обговорено посилений пакт санкцій.

"Ми маємо намір обговорити ситуацію в Україні, вбивчу війну, яку веде Путін. Ми обговоримо новий посилений пакет (санкцій), який ми опрацьовуємо просто зараз. Як ви знаєте, ми вже маємо три пакета важких санкцій, але зараз ми маємо переконатися, що вони не мають жодних виключень і що ефект цих санкцій є максимальним", - сказала фон дер Ляєн.

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Крім того, як пише як пише "Європейська правда", у вівторок Європейська комісія ЄС представить пропозиції, як Євросоюз планує швидко позбутися залежності від російського викопного палива. Зазначається, що пропозиція передбачатиме диверсифікацію постачальників, перехід на СПГ та трубопровідний газ, модернізацію за рахунок інвестицій у відновлювані джерела енергії, підвищення енергоефективності.