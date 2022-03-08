Apple остановил работу рекламы в App Store для РФ

Apple остановил работу рекламы в App Store для РФ

Также в приложениях Apple собирают деньги в поддержку Украины.

Apple остановил работу рекламы в App Store для России, которая цинично напала на Украину в ночь на 24 февраля и продолжает обстреливать наши территории.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, а также пишет Bloomberg.

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"Apple Search Ads было приостановлено в App Store в России до дальнейшего сообщения. Все кампании Apple Search Ads, запущенные в App Store в России, приостановлены, и ни одна новая кампания не будет иметь право запускаться в App Store в России на период приостановки", – сказано в письме, отправленном разработчикам.

Кроме того, как сообщает Appleinsider, из-за военной агрессии России Apple запустила кампанию в поддержку Украины. На сайтах и приложениях Apple можно перевести деньги на поддержку Украины через UNICEF.

Баннеры появились на ресурсах Apple с 4 марта. Их запустили на Apple Music, App Store и Apple News.

Ранее мы сообщали список мировых брендов, идущих с российского рынка в результате войны РФ против Украины.