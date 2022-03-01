Apple Pay больше не работает в России

Apple также отключила инциденты на дорогах и инциденты в реальном времени на Apple Maps внутри Украины "как меру пресечения для граждан Украины".
Компания Apple 1 марта объявила о кардинальных изменениях, ограничивающих использование ее услуг гражданами России и правительством страны. В своем заявлении компания сообщила, что "приостановила продажи всех продуктов в России" и что ее платежная платформа Apple Pay была "ограничена".
Об этом пишет BuzzFeed. Кроме того, о прекращении работы Apple Pay в РФ сообщил глава Минцифры Украины Михаил Федоров.
Ранее на этой неделе Apple подтвердила, что больше не поддерживает российский банк "Новикомбанк" и граждане России сообщили о проблемах с использованием сервиса для оплаты товаров за рубежом.
Компания также объявила, что контролируемые Кремлем новости RT News и Sputnik News больше не доступны в App Store за пределами России. Во вторник Facebook также объявил, что перестал рекомендовать российские государственные СМИ по всему миру.
Кроме этих ограничений, Apple также отключила инциденты на дорогах и инциденты в реальном времени на Apple Maps внутри Украины "как меру пресечения для граждан Украины".
"Мы продолжим оценивать ситуацию и общаемся с соответствующими правительствами по поводу действий, которые мы предпринимаем. Мы присоединяемся ко всем тем, кто по всему миру призывает к миру", – заявили в компании.
"Мы глубоко обеспокоены вторжением России в Украину и поддерживаем всех людей, которые пострадают в результате насилия. Мы поддерживаем гуманитарные усилия, оказываем помощь для разворачивающегося кризиса беженцев и делаем все возможное, чтобы поддержать нашу команды в отрасли", – также отметили в Apple.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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