Apple Pay больше не работает в России

Apple также отключила инциденты на дорогах и инциденты в реальном времени на Apple Maps внутри Украины "как меру пресечения для граждан Украины".

Компания Apple 1 марта объявила о кардинальных изменениях, ограничивающих использование ее услуг гражданами России и правительством страны. В своем заявлении компания сообщила, что "приостановила продажи всех продуктов в России" и что ее платежная платформа Apple Pay была "ограничена".

Об этом пишет BuzzFeed. Кроме того, о прекращении работы Apple Pay в РФ сообщил глава Минцифры Украины Михаил Федоров.

Ранее на этой неделе Apple подтвердила, что больше не поддерживает российский банк "Новикомбанк" и граждане России сообщили о проблемах с использованием сервиса для оплаты товаров за рубежом.

Компания также объявила, что контролируемые Кремлем новости RT News и Sputnik News больше не доступны в App Store за пределами России. Во вторник Facebook также объявил, что перестал рекомендовать российские государственные СМИ по всему миру.

Кроме этих ограничений, Apple также отключила инциденты на дорогах и инциденты в реальном времени на Apple Maps внутри Украины "как меру пресечения для граждан Украины".

"Мы продолжим оценивать ситуацию и общаемся с соответствующими правительствами по поводу действий, которые мы предпринимаем. Мы присоединяемся ко всем тем, кто по всему миру призывает к миру", – заявили в компании.

"Мы глубоко обеспокоены вторжением России в Украину и поддерживаем всех людей, которые пострадают в результате насилия. Мы поддерживаем гуманитарные усилия, оказываем помощь для разворачивающегося кризиса беженцев и делаем все возможное, чтобы поддержать нашу команды в отрасли", – также отметили в Apple.